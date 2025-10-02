Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Infor svārstās no $78.9K year Associate Software Engineer līmenim līdz $123K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $84K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
