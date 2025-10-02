Uzņēmumu katalogs
Infor Programmatūras inženieris Algas Sri Lanka

Programmatūras inženieris atlīdzība in Sri Lanka Infor kopā ir LKR 2.78M year Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Sri Lanka pakete kopā ir LKR 3.18M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Infor?

