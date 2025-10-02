Programmatūras inženieris atlīdzība in Sri Lanka Infor kopā ir LKR 2.78M year Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Sri Lanka pakete kopā ir LKR 3.18M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
