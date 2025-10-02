Uzņēmumu katalogs
Infor
Infor Programmatūras inženieris Algas Netherlands

Programmatūras inženieris atlīdzība in Netherlands Infor kopā ir €70.2K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Netherlands pakete kopā ir €64.9K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Infor?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Infor in Netherlands, ir gada kopējā atlīdzība €75,494. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infor Programmatūras inženieris pozīcijai in Netherlands, ir €64,918.

