Infor Programmatūras inženieris Algas Greater Toronto Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Toronto Area Infor kopā ir CA$93.1K year Associate Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$98.8K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Infor?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Infor in Greater Toronto Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$155,860. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infor Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Toronto Area, ir CA$98,791.

