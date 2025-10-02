Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Hyderabad Area Infor svārstās no ₹667K year Associate Software Engineer līmenim līdz ₹1.69M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Hyderabad Area pakete kopā ir ₹1.21M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
