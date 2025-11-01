Uzņēmumu katalogs
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Projektu menedžeris Algas

Mediānā Projektu menedžeris atlīdzības in Canada pakete Info-Tech Research Group kopā ir CA$141K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Info-Tech Research Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$141K
Līmenis
-
Pamatalga
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$4.1K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Info-Tech Research Group?
+CA$80.7K
+CA$124K
+CA$27.8K
+CA$48.7K
+CA$30.6K
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu menedžeris pozīcijai Info-Tech Research Group in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$193,906. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Info-Tech Research Group Projektu menedžeris pozīcijai in Canada, ir CA$141,415.

