Info-Tech Research Group Algas

Info-Tech Research Group algu diapazons svārstās no $31,990 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $119,710 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Info-Tech Research Group. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Projektu vadītājs
Median $102K
Vadības konsultants
$61.7K
Pārdošana
$120K

Programmatūras inženieris
$32K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Info-Tech Research Group je Pārdošana at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $119,710. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Info-Tech Research Group je $81,643.

