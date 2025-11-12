Uzņēmumu katalogs
Info Edge
Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Delhi Area Info Edge kopā ir ₹1.88M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Delhi Area pakete kopā ir ₹1.77M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Info Edge kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.88M
₹1.69M
₹0
₹188K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Info Edge?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai Info Edge in Greater Delhi Area, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,237,962. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Info Edge Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Delhi Area, ir ₹1,820,994.

Citi resursi