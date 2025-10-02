Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Delhi Area Info Edge svārstās no ₹1.8M year Senior Software Engineer līmenim līdz ₹4.88M year Tech Lead/Team Lead līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Delhi Area pakete kopā ir ₹2.01M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Info Edge kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
