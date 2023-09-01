Uzņēmumu Katalogs
Inetum
Inetum Algas

Inetum algu diapazons svārstās no $19,857 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $162,089 Biznesa operācijas augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Inetum. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $33K

Pilna steka programmatūras inženieris

Biznesa operācijas
$162K
Biznesa analītiķis
$48.8K

Datu analītiķis
$19.9K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$37K
Vadības konsultants
$25.2K
Produkta vadītājs
$30.5K
Projektu vadītājs
$38.3K
Risinājumu arhitekts
$42.1K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Inetum, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $162,089. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Inetum, ir $36,991.

