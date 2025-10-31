Uzņēmumu katalogs
inDriver
inDriver Produkta dizaineris Algas

Mediānā Produkta dizaineris atlīdzības in Kazakhstan pakete inDriver kopā ir KZT 23.19M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu inDriver kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Mediānais pakete
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Kopā gadā
KZT 23.19M
Līmenis
Middle
Pamatalga
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonuss
KZT 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai inDriver in Kazakhstan, ir gada kopējā atlīdzība KZT 33,351,911. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots inDriver Produkta dizaineris pozīcijai in Kazakhstan, ir KZT 23,186,435.

