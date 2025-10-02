Uzņēmumu katalogs
Indra Aparatūras inženieris Algas Madrid Metropolitan Area

Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in Madrid Metropolitan Area pakete Indra kopā ir €35K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Indra kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Kopā gadā
€35K
Līmenis
L2
Pamatalga
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Indra?

€142K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Iesniegt

Iekļautie amati

Radio Frequency Engineer

BUJ

Indra in Madrid Metropolitan AreaAparatūras inženieris职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€46,644。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Indra in Madrid Metropolitan AreaAparatūras inženieris职位的年度总薪酬中位数为€29,810。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Indra

