Uzņēmumu katalogs
Indeed
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Grāmatvedis

  • Visas Grāmatvedis algas

Indeed Grāmatvedis Algas

Vidējā Grāmatvedis kopējā atlīdzība in United States Indeed svārstās no $255K līdz $348K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Indeed kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$273K - $330K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$255K$273K$330K$348K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Grāmatvedis datis par Indeed lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Indeed uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Indeed uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (8.35% ceturkšņa)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Grāmatvedis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Tehniskais grāmatvedis

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grāmatvedis pozīcijai Indeed in United States, ir gada kopējā atlīdzība $348,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Indeed Grāmatvedis pozīcijai in United States, ir $255,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Indeed

Saistītie uzņēmumi

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi