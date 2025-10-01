Uzņēmumu katalogs
Incred Finance
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Incred Finance kopā ir ₹2.66M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Incred Finance kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
Kopā gadā
₹2.66M
Līmenis
Senior
Pamatalga
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Bonuss
₹149K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Incred Finance?

₹13.94M

Jaunākie algu pieteikumi
The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Incred Finance in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,712,971. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incred Finance for the Programmatūras inženieris role in Greater Bengaluru is ₹2,462,941.

