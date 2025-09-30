Uzņēmumu katalogs
Incorta
Incorta Programmatūras inženieris Algas Greater Cairo

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Cairo pakete Incorta kopā ir EGP 1.48M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Incorta kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Kopā gadā
EGP 1.48M
Līmenis
Senior
Pamatalga
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonuss
EGP 0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Incorta?

EGP 7.88M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Incorta in Greater Cairo, ir gada kopējā atlīdzība EGP 5,829,211. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Incorta Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Cairo, ir EGP 1,477,620.

