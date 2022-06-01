Uzņēmumu Katalogs
Included Health
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Included Health Algas

Included Health algu diapazons svārstās no $114,570 kopējā atalgojumā gadā Finanšu analītiķis apakšējā galā līdz $332,655 Biznesa operācijas augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Included Health. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $219K
Administratīvais asistents
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Biznesa operācijas
$333K
Datu analītiķis
$134K
Datu zinātnieks
$325K
Finanšu analītiķis
$115K
Produkta dizainers
$186K
Programmu vadītājs
$208K
Projektu vadītājs
$137K
Darbinieku atlases speciālists
$166K
Programmatūras inženieru vadītājs
$265K
UX pētnieks
$286K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Included Health, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Included Health, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $332,655. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Included Health, ir $197,003.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Included Health

Saistītie Uzņēmumi

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi