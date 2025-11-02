Uzņēmumu katalogs
Mediānā Personāla atlases speciālists atlīdzības in United States pakete Imprint kopā ir $167K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Imprint kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Mediānais pakete
Technical Recruiter
hidden
Kopā gadā
$167K
Līmenis
-
Pamatalga
$167K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Imprint?
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Imprint in United States, ir gada kopējā atlīdzība $167,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Imprint Personāla atlases speciālists pozīcijai in United States, ir $167,000.

