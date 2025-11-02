Uzņēmumu katalogs
Impossible Foods
Impossible Foods Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in United States Impossible Foods svārstās no $124K līdz $174K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Impossible Foods kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$134K - $156K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$124K$134K$156K$174K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Impossible Foods uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Impossible Foods in United States, ir gada kopējā atlīdzība $173,740. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Impossible Foods Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $124,100.

