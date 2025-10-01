Uzņēmumu katalogs
Vidējā Ķīmijas inženieris kopējā atlīdzība in San Francisco Bay Area Impossible Foods svārstās no $177K līdz $259K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Impossible Foods kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$204K - $232K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$177K$204K$232K$259K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Impossible Foods uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Ķīmijas inženieris pozīcijai Impossible Foods in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $258,538. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Impossible Foods Ķīmijas inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $177,471.

