Imply Programmatūras inženierijas vadītājs Algas San Francisco Bay Area

Vidējā Programmatūras inženierijas vadītājs kopējā atlīdzība in San Francisco Bay Area Imply svārstās no $344K līdz $502K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Imply kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$395K - $451K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$344K$395K$451K$502K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Imply uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženierijas vadītājs at Imply in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $501,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imply for the Programmatūras inženierijas vadītājs role in San Francisco Bay Area is $344,250.

