Imperva Algas

Imperva algas svārstās no $64,000 kopējā atlīdzībā gadā Kiberdrošības analītiķis zemākajā līmenī līdz $217,080 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Imperva. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $117K
Klientu apkalpošana
$161K
Mārketinga operācijas
$189K

Produkta dizainers
$141K
Produkta vadītājs
$217K
Pārdošanas inženieris
$209K
Kiberdrošības analītiķis
$64K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$135K
Risinājumu arhitekts
$132K
