ImmoScout24 Biznesa analītiķis Algas

Vidējā Biznesa analītiķis kopējā atlīdzība in Germany ImmoScout24 svārstās no €52.8K līdz €72K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ImmoScout24 kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$65.1K - $78.7K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ImmoScout24?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai ImmoScout24 in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €72,011. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ImmoScout24 Biznesa analītiķis pozīcijai in Germany, ir €52,767.

