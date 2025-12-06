Programmatūras inženieris atlīdzība in Netherlands IMC svārstās no €146K year L1 līmenim līdz €160K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Netherlands pakete kopā ir €160K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IMC kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
