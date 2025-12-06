Uzņēmumu katalogs
IMC
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

IMC Aparatūras inženieris Algas

Aparatūras inženieris atlīdzība in United States IMC svārstās no $243K year L1 līmenim līdz $335K year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $245K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IMC kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā IMC?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Iekļautie amati

FPGA inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai IMC in United States, ir gada kopējā atlīdzība $650,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IMC Aparatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $245,000.

