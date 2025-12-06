Datu zinātnieks atlīdzība in United States IMC svārstās no $247K year L1 līmenim līdz $242K year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $200K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IMC kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
