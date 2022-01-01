Uzņēmumu katalogs
iManage
iManage Algas

iManage algas svārstās no $121,390 kopējā atlīdzībā gadā Information Technologist (IT) zemākajā līmenī līdz $426,629 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem iManage. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/20/2025

Programmatūras inženieris
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Produkta vadītājs
Median $130K

Klientu apkalpošana
$139K
Datu zinātnieks
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Pārdošana
$427K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$129K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots iManage, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $426,629. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots iManage, ir $129,551.

