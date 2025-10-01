Uzņēmumu katalogs
Illumio
Illumio Programmatūras inženierijas vadītājs Algas San Francisco Bay Area

Vidējā Programmatūras inženierijas vadītājs kopējā atlīdzība in San Francisco Bay Area Illumio svārstās no $213K līdz $309K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Illumio kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$242K - $281K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$213K$242K$281K$309K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Illumio uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Illumio in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $309,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Illumio Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $213,200.

Citi resursi