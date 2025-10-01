Uzņēmumu katalogs
Illumio
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Illumio kopā ir $203K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Illumio kopējām atlīdzības paketēm.

Mediānais pakete
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Kopā gadā
$203K
Līmenis
L2
Pamatalga
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Illumio?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Illumio uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $283,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Programmatūras inženieris role in San Francisco Bay Area is $210,000.

