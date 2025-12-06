Uzņēmumu katalogs
Illumina
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Risinājumu arhitekts

  • Visas Risinājumu arhitekts algas

Illumina Risinājumu arhitekts Algas

Vidējā Risinājumu arhitekts kopējā atlīdzība in United States Illumina svārstās no $244K līdz $342K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Illumina kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$264K - $307K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$244K$264K$307K$342K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Risinājumu arhitekts datis par Illumina lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Illumina uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Risinājumu arhitekts piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Datu arhitekts

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Illumina in United States, ir gada kopējā atlīdzība $341,530. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Illumina Risinājumu arhitekts pozīcijai in United States, ir $243,950.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Illumina

Saistītie uzņēmumi

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.