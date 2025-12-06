Uzņēmumu katalogs
Illumina Personāla atlases speciālists Algas

Personāla atlases speciālists atlīdzība in United States Illumina kopā ir $95K year P3 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Illumina kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$87.4K - $102K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$80.8K$87.4K$102K$113K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Illumina uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Illumina in United States, ir gada kopējā atlīdzība $113,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Illumina Personāla atlases speciālists pozīcijai in United States, ir $80,750.

Citi resursi

