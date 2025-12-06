Uzņēmumu katalogs
Vidējā Reklāmas tekstu autors kopējā atlīdzība in United States Illumina svārstās no $94.3K līdz $135K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Illumina kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$108K - $127K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$94.3K$108K$127K$135K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Illumina uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Reklāmas tekstu autors pozīcijai Illumina in United States, ir gada kopējā atlīdzība $134,550. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Illumina Reklāmas tekstu autors pozīcijai in United States, ir $94,300.

