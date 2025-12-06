Uzņēmumu katalogs
Illumina
Illumina Biznesa analītiķis Algas

Biznesa analītiķis atlīdzība in United States Illumina svārstās no $132K year P3 līmenim līdz $175K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $190K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Illumina kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
Entry Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Business Analyst
$132K
$110K
$15K
$7.3K
P4
Staff Business Analyst
$175K
$141K
$22.5K
$11.9K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Illumina uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Illumina in United States, ir gada kopējā atlīdzība $211,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Illumina Biznesa analītiķis pozīcijai in United States, ir $169,000.

Citi resursi

