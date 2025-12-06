Uzņēmumu katalogs
IHS Markit
IHS Markit UX pētnieks Algas

Vidējā UX pētnieks kopējā atlīdzība in United States IHS Markit svārstās no $125K līdz $174K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IHS Markit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$135K - $164K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$125K$135K$164K$174K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX pētnieks pozīcijai IHS Markit in United States, ir gada kopējā atlīdzība $174,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IHS Markit UX pētnieks pozīcijai in United States, ir $124,500.

