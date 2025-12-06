Uzņēmumu katalogs
IHS Markit
IHS Markit Personāla atlases speciālists Algas

Vidējā Personāla atlases speciālists kopējā atlīdzība in Malaysia IHS Markit svārstās no MYR 47.4K līdz MYR 64.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IHS Markit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai IHS Markit in Malaysia, ir gada kopējā atlīdzība MYR 64,660. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IHS Markit Personāla atlases speciālists pozīcijai in Malaysia, ir MYR 47,380.

