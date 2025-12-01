Uzņēmumu katalogs
IgniteTech
IgniteTech Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in India IgniteTech svārstās no ₹4.48M līdz ₹6.5M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IgniteTech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$58K - $67.4K
India
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai IgniteTech in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹6,502,449. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IgniteTech Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹4,480,679.

Citi resursi

