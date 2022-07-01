Uzņēmumu katalogs
IDology
IDology Algas

IDology mediānā alga ir $68,059 Programmatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem IDology. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/21/2025

Programmatūras inženieris
$68.1K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots IDology, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $68,059. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IDology, ir $68,059.

