Idexcel
Idexcel Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in India Idexcel svārstās no ₹6.06M līdz ₹8.44M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Idexcel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$73.9K - $87.1K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Idexcel in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹8,444,423. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Idexcel Mārketings pozīcijai in India, ir ₹6,062,662.

