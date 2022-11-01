Uzņēmumu katalogs
ICONMA
ICONMA Algas

ICONMA algas svārstās no $80,621 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $157,080 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ICONMA. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Produkta vadītājs
$83.6K
Projektu vadītājs
$80.6K
Pārdošana
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Programmatūras inženieris
$157K
UX pētnieks
$129K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ICONMA, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $157,080. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ICONMA, ir $129,350.

Citi resursi