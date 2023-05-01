Uzņēmumu katalogs
ICON Algas

ICON algas svārstās no $94,097 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $173,400 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

Vadības sistēmu inženieris
$136K
Datu zinātnieks
$119K
Mehānikas inženieris
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produkta dizainers
$119K
Produkta vadītājs
$173K
Projektu vadītājs
$94.1K
Programmatūras inženieris
$114K
Citi resursi