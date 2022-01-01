Uzņēmumu katalogs
iCIMS
iCIMS Algas

iCIMS algas svārstās no $79,600 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $178,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem iCIMS. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $110K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $160K

Datu zinātnieks
$102K
Produkta vadītājs
$130K
Personāla atlases speciālists
$79.6K
Tehnisko programmu vadītājs
$153K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots iCIMS, ir Programmatūras inženieris at the Principal Software Engineer level ar gada kopējo atlīdzību $178,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots iCIMS, ir $124,950.

