i-Sight
i-Sight Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete i-Sight kopā ir CA$85.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu i-Sight kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Mediānais pakete
company icon
i-Sight
Full-Stack Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Kopā gadā
$62.2K
Līmenis
L1
Pamatalga
$60.7K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā i-Sight?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai i-Sight in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$101,385. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots i-Sight Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$83,520.

