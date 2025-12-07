Uzņēmumu katalogs
Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in Portugal Hyphen svārstās no €32.7K līdz €44.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Hyphen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$40.8K - $48.4K
Portugal
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Hyphen in Portugal, ir gada kopējā atlīdzība €44,718. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Hyphen Produkta dizaineris pozīcijai in Portugal, ir €32,663.

