Huron
Huron Projektu menedžeris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Huron kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$33.6K - $39.9K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$31K$33.6K$39.9K$42.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Huron?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu menedžeris pozīcijai Huron in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,730,307. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Huron Projektu menedžeris pozīcijai in India, ir ₹2,724,746.

