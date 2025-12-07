Uzņēmumu katalogs
Huron
Mediānā Vadības konsultants atlīdzības in United States pakete Huron kopā ir $122K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Huron kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Huron
Associate
New York, NY
Kopā gadā
$122K
Līmenis
Associate
Pamatalga
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Huron?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai Huron in United States, ir gada kopējā atlīdzība $178,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Huron Vadības konsultants pozīcijai in United States, ir $127,000.

