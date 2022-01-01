Uzņēmumu katalogs
Huntington National Bank Algas

Huntington National Bank algas svārstās no $64,675 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $200,400 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Huntington National Bank. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $91.5K

Backend programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $105K
Produkta dizainers
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $128K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $200K
Biznesa analītiķis
$89.6K
Datu analītiķis
$64.7K
Finanšu analītiķis
$88.6K
Vadības konsultants
$129K
Produkta vadītājs
$137K
Projektu vadītājs
$73K
Pārdošana
$194K
Kiberdrošības analītiķis
$166K
Risinājumu arhitekts
$139K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Huntington National Bank, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $200,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Huntington National Bank, ir $128,183.

Citi resursi