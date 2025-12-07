Uzņēmumu katalogs
Host Hotels & Resorts
Host Hotels & Resorts Cilvēkresursi Algas

Vidējā Cilvēkresursi kopējā atlīdzība in United States Host Hotels & Resorts svārstās no $90.2K līdz $129K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Host Hotels & Resorts kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$103K - $121K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$90.2K$103K$121K$129K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Cilvēkresursi datis par Host Hotels & Resorts lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Host Hotels & Resorts?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai Host Hotels & Resorts in United States, ir gada kopējā atlīdzība $128,700. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Host Hotels & Resorts Cilvēkresursi pozīcijai in United States, ir $90,200.

Citi resursi

