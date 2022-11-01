Uzņēmumu katalogs
Hiscox
Hiscox Algas

Hiscox algas svārstās no $30,979 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $238,342 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hiscox. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/21/2025

Biznesa analītiķis
$31K
Datu zinātnieks
$33.6K
Cilvēkresursi
$155K

Mārketings
$81.6K
Produkta menedžeris
$146K
Programmatūras inženieris
$238K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Hiscox, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $238,342. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Hiscox, ir $113,995.

