Uzņēmumu katalogs
Hired
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Hired Algas

Hired algas svārstās no $115,575 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $447,750 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hired. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Mārketings
Median $139K
Programmatūras inženieris
Median $170K
Datu analītiķis
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Datu zinātnes vadītājs
$201K
Datu zinātnieks
$172K
Produkta vadītājs
$448K
Pārdošana
$149K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$201K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Hired, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $447,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Hired, ir $171,240.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Hired

Saistītie uzņēmumi

  • Yapstone
  • Pluralsight
  • Sana
  • BlueVine
  • Metromile
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi