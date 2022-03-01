Uzņēmumu katalogs
Hipcamp
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Hipcamp Algas

Hipcamp algas svārstās no $168,504 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $907,515 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hipcamp. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $170K
Biznesa analītiķis
$177K
Datu zinātnieks
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Cilvēkresursi
$366K
Produkta dizainers
$169K
Produkta vadītājs
$212K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$908K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Hipcamp, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $907,515. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Hipcamp, ir $176,880.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Hipcamp

Saistītie uzņēmumi

  • SeatGeek
  • Upgrade
  • Papa
  • Yapstone
  • Rally Health
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi