Hightouch Algas

Hightouch algu diapazons svārstās no $176,400 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnes vadītājs apakšējā galā līdz $306,000 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hightouch. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.
25%
GADS 1
25%
GADS 2
25%
GADS 3
25%
GADS 4
Uzņēmumā Hightouch, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:
25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)
25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)
25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)
25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)
10 years post-termination exercise window.
Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.